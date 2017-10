DIGITAL PRODUCTION: Ausgabe 06/2017

Die aktuelle DIGITAL PRODUCTION jetzt bestellen.



Unter anderem mit diesen Themen:

- Fokus Nr. 1: Crowdsimulation

- Fokus Nr. 2: Making-ofs der diesjährigen animago-Gewinner

- Fusion 9: Schnäppchen oder Wucher? Die Tracker im Test

- Adobe CC 2017: Templates mit dem Essential Graphics Panels erstellen.

- „Ghost in the Shell“-VR: Vom Dach stürzen mit REWIND

- Cryengine 5.4: Was steckt in der neuen Vulkan-API?