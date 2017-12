Workshops powered by SAE Profi-Workshops exklusiv vom SAE Institute in Kooperation mit der DP. Entdecken Sie die Techniken der Profis, auch in Bereichen, die Sie bis jetzt noch nicht kennen. Mit jeder neuen DP-Ausgabe gibt es im Online-Shop einen neuen Workshop. Seien Sie gespannt und lernen Sie von den Besten!

Der Download der Workshops ist kostenlos. Zur Bereitstellung der Daten ist jedoch eine Registrierung im Online-Shop erforderlich. Die registrierten User-Daten werden im Rahmen der Kooperation auch an das SAE Institute übermittelt.